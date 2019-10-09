【NBA】11家中國官方合作夥伴全面暫停與NBA合作

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表涉及香港的言論後，引發中國方面大規模抵制，截至10月8日，NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴中，有11家中國品牌已經公開宣布中止或暫停與NBA的合作，它們分別是安踏、長虹、攜程、德克士、一嗨、康師傅、美菱、蒙牛、咪咕、吾尊、小贏科技。 這幾乎已經是NBA中國官網上列出的全部中國品牌。另外兩家尚未公開發聲的有中資背景的品牌，均為中外合資企業。

公開發聲的11家中國品牌，表態的觀點也頗為一致。以內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司為例，該公司在10月8日晚間發佈的聲明中稱：針對火箭隊總經理莫雷（莫利）發表涉港不當言論一事以及NBA對此事的縱容態度，我們與廣大中國NBA球迷一樣感到震驚和不滿！蒙牛集團堅決反對一切挑戰中國國家主權、危害中國社會穩定的言行。即日起，蒙牛集團中止與NBA的一切商業合作。

NBA中國官網上列出的中資品牌均已宣布暫停和NBA合作，尚未宣布停止合作企業均為合資或外資。（網站截圖）

此前，中國籃協、央視體育頻道等多家機構已作出回應，將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。

據中新網「國是直通車」報道，據粗略估算，失去中國市場，火箭隊將每年損失4億人民幣的損失。NBA的損失可能更大。

宣佈與NBA暫停合作的，不止前述官網上公佈的11家中國品牌，至少還有李寧、浦發銀行、你我貸、匹克、vivo、英雄互娛、瑞幸等多家中國公司已經公開聲明，暫停或中止與NBA的合作事宜。這些公司此前與NBA在中國賽等不同層面有合作。

NBA總裁施華早前稱：「NBA不會去監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說甚麼，不該說甚麼。我們不能那麼做。」（網絡圖片）

而且，中方的媒體機構也開始暫停與NBA的合作。

10月8日，中央廣播電視總台央視體育頻道發表聲明稱，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

而騰訊體育10月8日也公告稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

此前一天的10月7日晚間，騰訊體育還表示：9月7日00:00之後，開通火箭球隊特權包，且還未更改球隊包選擇的用戶，可等額退款騰訊體育會員開通費用，用於購買會員所支付的款項，將根據使用者的支付方式原路退回，預計7個工作日之內到賬。

（澎湃新聞）