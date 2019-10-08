【NBA】總裁施華表明會出席上海季前賽　期望與「合適官員」對話

火箭總經理莫利支持香港民主自由示威， 一句「Fight for Freedom，Stand with Hong Kong」，卻引爆籃球界版本「中美矛盾」。 雖然NBA出聲明表示遺憾，但中國中央電視台及騰訊體育都表明暫停中國季前賽，NBA總裁施華（Adam Silver）再發言，堅持不會立例規限聯盟中人的發言權力，更會出席上海的季前賽，希望與「合適的官員」見面。

施華於日本出席記者會，表明自己會在周三會飛到中國上海，出席周四湖人對籃網的季前賽，希望可以與中方的「合適官員（Appropriate officials）」見面。

2014年成為NBA總裁的他表示，雖然聯盟對火箭總經理莫利「撐港」言論出來的結果及反應感到遺憾，但「不會為莫利行使自己言論自由的權利道歉」，亦為大量中國NBA球迷為事件感到不滿感到可惜。

施華（中）表明NBA會守護言論自由。（Getty Images）

中國中央電視台及騰訊體育都不會播NBA中國季前賽作報復。（Getty Images）

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中央電視台及騰訊體育近日都紛紛以暫停轉播中國季前賽，作為向聯盟施壓的手段，但施華仍然「企硬」，捍衛言論自由核心價值：「聯盟不可能規定球員、職員及球隊班主可以說什麼或不可說什麼，總之我們不能這樣運作。」

施華將到上海出席湖人對籃網的季前賽。（Getty Images）

堅信籃球可以解除紛爭

施華在官方聲明又指出，NBA能成為全球最大型賽事的一大原因正是多元化：「我們尊重彼此不同的價值觀，而我們都相信運動可以改善這個世界，這是我們的核心信念。」

施華最後作結說：「籃球在中美兩國人民都有重要地位，在兩國分歧愈來愈大的時候，相比起繼續分化，我們相信籃球可以團結兩國人民。」