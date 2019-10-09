【NBA】總裁施華抵達上海：已和姚明溝通　上海體總取消球迷之夜

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地譯莫雷）日前在Twitter上表態支持香港反修例示威活動，引發中國內地大規模抵制。事件延燒之際，NBA總裁施華（Adam Silver，內地譯肖華）多次出面發聲，支持莫利有言論自由，同樣成為眾矢之的。 兩場由湖人對籃網的季前賽即將於10日和12日分別在上海和深圳舉行。據內媒報道，施華已於今日（9日）凌晨抵達上海。他在行前表示，其辦公室曾與中國籃協主席姚明直接溝通，但對方「十分生氣」。施華希望雙方能找到共同的解決辦法。 但就在施華抵達的同一日，上海體育總會發通告稱，取消原定於今日傍晚在上海東方體育中心舉辦的「2019NBA球迷之夜」球迷互動活動。

施華被拍到於9日凌晨抵達上海，他此行是要出席湖人對籃網的季前賽。（影片截圖）

報道稱，施華昨日（8日）在日本東京召開的記者會上稱，央視暫停NBA賽事轉播令人遺憾。他還提到，他已經和中國籃協主席姚明「直接溝通」，姚明目前「非常難過」，而且「十分生氣」，但他希望能與姚明找到共同的解決辦法。

施華還說，他希望中國球迷和贊助商們看在過去三十年的聯絡和感情上，「能多多理解我們的立場」。

NBA中國賽上海站的路燈宣傳牌被拆除。（網上圖片）

不過，據微博@新浪NBA消息，昨日晚上，NBA中國賽上海站的路燈宣傳牌已經被拆除。此外，有工作人員今日被拍到在NBA中國賽上海球館外，正在拆除本來已搭建完成的椅凳，廣場外搭建完成的贊助商臨時展台也空空無人。

上海體育總會取消「球迷之夜」的通告。（網上圖片）

與此同時，原定於今晚舉行的NBA上海賽「球迷之夜」也被官方宣布取消。上海體育總會的通告稱，「鑒於NBA聯盟所屬火箭隊總經理莫雷日前發表的不當言論和NBA總裁蕭華的不當表態，原定於10月9日18：00在上海東方體育中心舉辦的『2019 NBA球迷之夜』球迷互動活動予以取消。」

據悉，李易峰、吳謹言和范丞丞等內地藝人，昨日已紛紛發聲明表示會退出NBA近日在中國的活動，其中就包括「球迷之夜」活動。

（綜合報道）