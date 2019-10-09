【NBA】多位球隊教練回應莫利事件　胡錫進批美國的言論難自由

中美全面較量背景下，美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論事件持續發酵。NBA多家球隊主教練近期對此事發聲，引發中美輿論關注。不過，官媒《環球時報》主編胡錫進則表示，美國大搞政治正確，此事證明美國人吹噓的言論自由言過其實。

火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）。（網絡圖片）

綜合10月9日消息，NBA快艇隊主教練道格．李華士（Doc Rivers）談到莫利事件時說，這裡是美國，他們不會因為說出自己的想法被幹掉，但他們可以不同意你的觀點，且有權利表達出來，這也是這個國家所認同的言論自由，他們應該有言論自由的權利。但他一直說，言論自由不等於後果自由。

馬刺隊主教練格雷格．普波域治（Gregg Popovich）則說，NBA總裁施華（Adam Silver）在重壓之下強調聯盟堅持的價值觀真的不容易，這些價值觀是他們全都認同的，至少過去三年來，NBA都很認同，他為肖華的堅持高興。

普波域治接著說，施華以前制裁當奴．史杜寧（Donald Sterling）的種族仇恨言論，又大力支持美國LGBTQ群體，這次他堅持表達自由原則，就沒有背叛他以往的政治立場。

勇士隊主教練史提夫．卡爾（Steve Kerr）則回應媒體追問，自己對事件了解不足，因此無法發表評論。不過他的說法被美國媒體形容為「沉默是金」，在美國網上被部分人罵作「懦夫」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在社交媒體發文指，美國在NBA問題上大搞政治正確，那裡的政治和輿論精英在拿着放大鏡審視NBA每一個表態，不給後者向中國公眾哪怕婉轉道歉的空間。

胡錫進說，就憑這一個條，他認為美國的「言論自由」是以它的政治正確為基礎的，根本不是美國人吹噓的那樣。政治正確搞過頭了，就是束縛。美國當前在中國問題上政治掛帥幾乎讓人窒息。

對於中國方面的封殺行為，胡錫進就認為當中的愛國主義無疑是正資源，但時度效也是重要的。有些正當考慮是對的，但停止NBA合作不必成為一種風潮。他說，美國正變得封閉，中國則需要保持更加開放的胸襟。

（綜合報道）