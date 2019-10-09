【NBA】舉「FREE HK」紙牌觀看對廣州熱身賽　76人球迷主場被逐

美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地譯莫雷）在Twitter上表態支持香港反修例示威活動引起的風波持續之際，再傳出一名NBA球隊費城76人的球迷，在球場主場對CBA廣州龍獅的季前熱身賽中，舉起寫上「FREE HONG KONG」的紙牌，並起立高叫口號，被保安驅逐出場。

33歲的球迷沃克斯（Sam Wachs）與妻子坐在廣州龍獅隊的板凳席附近，舉起「Free Hong Kong」、「Free HK」的標語。（新聞片段）

費城76人對廣州龍獅的球賽於在當地時間周二（8日）晚上舉行。期間，33歲的球迷沃克斯（Sam Wachs）與妻子坐在廣州龍獅隊的板凳席附近，舉起「Free Hong Kong」、「Free HK」的標語，在第一時間遭到球場保安人員阻止並沒收標語。當時，兩人載著口罩，沃克斯並穿上寫有「Free Hong Kong」的黑色T恤。

比賽進入第二節時，沃克斯起身向著場內大喊「Free Hong Kong」，他與妻子隨後被保安請出場外。

沃克斯接受傳媒訪問時表示，自己是土生土長的費城人，但曾在香港居住兩年，並支持香港反修例示威。他又指，自己當時沒有說粗言穢語，也沒有提及政治議題，當他問為什麼自己不能這麼做時，相關人員只回答他：「別給我找麻煩！」

事件隨即引起討論。有外媒分析認為，76人在主場這麼做，可能是因為出於對客隊龍獅隊的尊重；但也有人質疑這是踐踏自由的精神。