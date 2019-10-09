【克什米爾爭端】晤巴基斯坦總理　習近平：支持巴方維護合法權益

國家主席習近平周三（9日）在釣魚台國賓館會見訪華的巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）。 習近平強調中巴是獨一無二的全天候戰略合作夥伴，中方在涉及巴基斯坦核心利益和重大關切的問題上，將繼續堅定支持巴方。在當前克什米爾問題，習近平指中方關注局勢發展，「有關事態的是非曲直是清楚的」，中方支持巴方維護自身合法權益，希望當事方通過和平對話解決爭端。

習近平指，無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終牢不可破、堅如磐石，中巴合作始終保持旺盛生命力、不斷拓展深化。中方始終將巴基斯坦置於中國外交優先方向，中方願同巴方一道努力，加強戰略協作和務實合作，打造新時代更緊密的中巴命運共同體。

習近平與伊姆蘭汁舉行會談。（中新社）

習近平有提到近日舉行的中華人民共和國成立70周年盛大慶典，形容是「一次愛國主義的集中教育」，近14億中國人人心空前凝聚，愛國熱情空前高漲，「更堅定了我們排除一切艱難險阻走中國特色社會主義道路、把自己的事情辦好、立足世界民族之林的信心和決心。」

習近平亦感謝巴基斯坦在中國困難的時候提供無私幫助，「現在中國發展起來了，真誠希望幫助巴方更好發展」。中巴雙方要保持密切高層往來和更緊密的戰略溝通，及時就重大問題協調立場；要高標準推進中巴經濟走廊建設，建設好、運營好現有能源、交通基礎設施、產業園區和民生項目，把走廊打造成高質量共建「一帶一路」的示範工程。此外，習近平亦指中方高度讚賞並堅定支持巴方打擊恐怖主義的努力，中巴雙方要加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制的溝通合作，共同維護地區和平穩定。

伊姆蘭汗則感謝中國總是堅持原則、主持公道，堅定支持和無私幫助巴基斯坦，事實證明中國是巴基斯坦全天候戰略合作夥伴，中巴友誼深入人心。巴方期待繼續同中方加強交往、協調、合作，堅定推進中巴經濟走廊建設，共同打造「一帶一路」成功典範。巴方將繼續堅定推進反恐行動，維護安全和穩定。

（新華社）