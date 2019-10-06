巴基斯坦總理將訪華　料在克什米爾問題爭取中國支持

巴基斯坦總理伊姆蘭・汗據報10月7日晚起程訪問中國，預計他會在有主權爭議的克什米爾問題上與中國協調立場，取得中方支持，甚或要求中國向印度施壓。

據巴基斯坦媒體ARY News指出，伊姆蘭汗（Imran Khan）會在一名顧問及3名官員陪同下到訪北京。這將是他在2019年第三次訪華，但具體訪問日期暫未得到政府證實。

伊姆蘭汗料會與北京高官就克什米爾問題、中巴經濟走廊建設，以及其他有關雙邊利益事宜進行會談。

巴基斯坦和印度的緊張關係近月因克什米爾問題升級。ARY News引述消息稱，伊姆蘭汗將與中國國家主席習近平及其他中國高官會面，為他們支持巴基斯坦在印度廢除印控克什米爾自治地位的立場致謝；中巴雙方料會同時簽署數份諒解備忘錄。

《印度教徒報》（The Hindu）則引述中國國際貿易促進委員會指出， 伊姆蘭汗8日將出席在北京舉行的中巴商業論壇。

俄羅斯衛星通訊社指，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所專家認為，伊姆蘭汗會闡明自己對克什米爾問題的立場，並嘗試與中方協商；而伊姆蘭汗此行的主要目的還是為了經濟問題，主因印度的經濟增長，令不少國家不想犧牲與印度往來帶來的經濟利益，導致愈來愈少國家願意支持巴基斯坦立場，包括在克什米爾問題上。