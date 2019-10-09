莫迪與習近平會晤前　巴基斯坦先一步見習談敏感問題

外界關心習近平與莫迪的第二次碰面是否會觸及克什米爾爭端問題。就在習訪印前三天，巴基斯坦總理先一步不僅見到了習近平，還分別會晤了李克強和栗戰書等中方主要領導人。中國如何拿捏好中巴和中印這兩對重要雙邊關係更加值得關注。

中國國家主席習近平將於10月11日訪問印度，與印度總理莫迪舉行第二次非正式會晤。然而，這一次巴基斯坦又比印度快了一步。趕在習近平訪印前，巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）於10月8日至9日訪華，這次是他年內第三次訪華。

有媒體認為，巴基斯坦總理年內第三次訪華的目的並非那麼簡單。（Reuters）

臨行前，巴基斯坦總理辦公室發表聲明稱，這次訪問將有助於進一步鞏固巴基斯坦與中國的經濟、投資和戰略關係。總理將就查謨和克什米爾地區爭端帶來的和平與安全問題，與中國交換意見。

2019年8月，印度宣布取消印控克什米爾地區的自治地位，該爭議地區局勢再度緊張。印度和巴基斯坦分別控制克什米爾部分地區，卻又都宣稱擁有其全部領土。事實上，自克什米爾局勢持續升温後，巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）前腳緊急訪華，後腳印度外長蘇傑生（Su Jiesheng）就到了北京。他們都與中國外長王毅進行了會談，表達了各自的訴求。

在中國外交部例行記者會上，有記者提問中方對巴總理訪華提及克什米爾問題作何評論？並一再追問巴基斯坦總理訪華與習近平訪印這兩起訪問有無聯繫？

外交部發言人耿爽表示，中方在克什米爾問題上的立場是一貫和明確的。中方希望印度和巴基斯坦就包括克什米爾在內的爭議問題加強對話，增進互信，改善關係。這符合印巴雙方共同利益，也是地區各國和國際社會的共同期待。

對於第二個問題，耿爽再次重申了中國對兩起訪問的官方表述，他補充道，伊姆蘭•汗總理還將出席世界園藝博覽會閉幕式。而中印兩國領導人有着保持高層交往的傳統，雙方也在就下一階段雙邊高層交往保持溝通。耿爽的言下之意是兩期訪問並無直接關聯，如果想了解更多細節請繼續關注官方消息。

中國官媒央視新聞10月9日報道，中國國家主席習近平在釣魚台國賓館會見巴基斯坦總理伊姆蘭•汗。

伊姆蘭•汗介紹了巴方對當前克什米爾局勢的看法，呼籲盡力避免事態惡化，防止局勢失控，表示巴方高度重視和讚賞中方所持的公正客觀立場。習近平表示，中方關注克什米爾局勢，有關事態的是非曲直是清楚的，中方支持巴方維護自身合法權益，希望當事方通過和平對話解決爭端。

習近平強調，中方始終將巴基斯坦置於中國外交優先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大關切的問題上將繼續堅定支持巴方。雙方要保持密切高層往來和更緊密的戰略溝通，及時就重大問題協調立場。

中國外交部網站10月8日消息稱，中國國務院總理李克強與巴基斯坦總理伊姆蘭•汗舉行會談。

李克強表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴，中巴友好不附加任何條件、不針對任何第三方。中方始終把中巴關係置於周邊外交的優先方向。

伊姆蘭•汗表示，巴方願同中方加快推進共建「一帶一路」，高度重視中巴經濟走廊和瓜達爾港建設。