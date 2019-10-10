【中美角力】關鍵時刻美再度制裁中企　專家：談判前的施壓手段

中美最新談判前夕，美國政府將8家中國科技企業列入黑名單，引發關注。《人民日報》旗下新媒體「俠客島」發表文章引述專家稱，這是美國在談判前的施壓手段。

10月7日，美國商務部發布消息，稱已將8家中國科技企業納入黑名單，分別為大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、依圖科技、頤信科技。美方指控他們涉嫌侵犯中國新疆部分少數民族人權。

中美第13輪高級別貿易談判開始前，美方突然對中方施壓，使得氣氛驟然緊張。（AFP）

據資料，大華科技、海康威視控制着全球視頻監控市場的三成，攝像頭遍布全世界各地。科大訊飛、曠視科技、商湯科技和依圖科技主業聚焦人工智能，美亞柏科則專注電子數據取證、網絡空間安全、大數據信息化等。

「俠客島」援引中國社會科學院美國問題研究專家呂祥看法稱，這些企業都是在相關領域具有世界領先地位的企業，美國政府一直在找理由打壓這些企業。所謂『侵犯新疆少數族群人權』，完全是站不住腳的藉口，當下唯一的『作用』就是為中美談判釋放不和諧氣氛。」

中國國家反恐辦10月9日也指出，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆根本不存在美方指稱的所謂人權問題，有關指責只不過是美方為干涉中國內政蓄意製造的藉口。

此外，呂祥認為，鑑於制裁舉動發生在中美新一次談判前夕，可以理解為美國通過此舉表明，除了貿易層面，美國在其他層面也有能力對中國企業進行制裁。因此，這很顯然是美國在談判前的施壓手段。

海康威視等公司表示，被列入美國「實體清單」影響可控。（視覺中國）

文章還表示，美國保護人權是假，打技術戰是真，而且這是一套系列行動。美國斷供中國通訊設備商華為，將諸多中國科技企業納入實體清單，並採用「精準打擊」終端用戶的做法對技術進行保護。

不過，目前海康威視、大華股份等公司已發表聲明表示，被列入美國「實體清單」影響可控。