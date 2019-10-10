【NBA】特朗普首次公開表態：NBA討好中國不敬美國

美國NBA休斯敦火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）因涉港言論事件持續升級，美國總統特朗普10月9日批評全美職業籃球聯盟NBA迎合中國，不尊重美國。他強調NBA必須自己解決他們在中國引發的風波。

綜合媒體10月10日報道，特朗普（Donald Trump）在白宮羅斯福室簽署有關聯邦監管規定透明化的行政命令後回答記者提問時說：「他們必須自己解決自身處境。NBA知道自己在做什麼。但是我看到的是，科爾和波波維奇還有一些其他人，他們在討好中國，但對我們自己國家，他們好像不尊重。」

10月9日，特朗普在簽署聯邦監管規定透明化行政令講話中提到NBA。（AP）

《紐約時報》稱，特朗普提到的科爾（Steve Kerr）和波波維奇（Gregg Popovich）分別是金州勇士隊和聖安東尼奧馬刺隊的教練。金州勇士隊在特朗普就任總統以來曾兩次奪得NBA總冠軍，按照傳統，冠軍隊會被受邀去白宮，但勇士隊兩次都沒有去。

特朗普指責他們經常批評美國，但卻不敢說中國的不好。他譏諷科爾在回應有關中國問題時「像個害怕的小男孩」 。

這是特朗普第一次公開對NBA事件表達看法。

與此同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美國公共廣播公司（PBS）10月9日播出的採訪中談到NBA事件時對中國持更為批評的態度。「美國工商界有權作出決定，只要這些決定是合法的。他們必須自己做出決定，但是我認為，不僅是我們本周所看到的，這樣的事已經持續了一些時候；我認為，美國工商界正在認識到他們公司所面臨的風險。」

蓬佩奧指出，「也許短期看起來是利潤豐厚的，但是我認為，隨着北京的長臂伸向他們，這些公司面臨的代價，信譽代價，將會越來越高，無法承受。」

NBA火箭隊總經理莫利10月5日發表支持香港示威者的Twitter推文引起軒然大波，並上升到外交層面。中國外交部作出回應，美國有國會議員亦發聲強調人權，並批評NBA一度向中國低頭。

10月9日，NBA總裁施華（Adam Silver）在兩次表態後已趕到上海，希望與中國方面達成「最終和解」。