【無錫高架橋坍塌】橋樑設計公司中設股份：確認設計符合各項規範

江蘇無錫10月10日發生高架橋側翻事故，致3死2傷。高架橋設計公司江蘇中設集團股份有限公司於近日首度回應此事。

中設股份回應表示，「312國道錫港路上跨橋傾覆的事情發生以來，作為設計單位，我們第一時間趕往事發地點，一方面關注現場遇難人員的援救情況，一方面迅速進行橋樑復算。經過多人多軟件連夜認真復算，確認設計符合各項規範要求。」

中設股份稱，10月11日上午，無錫市事故救援指揮部發布了事故責任的初步認定，為「經初步分析，上跨橋側翻系運輸車輛超載所致」。

10月10日18時10分許，江蘇省無錫市312國道K135處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故，事故造成3人死亡，2人受傷。

儘管事故救援指揮部已表示，上跨橋側翻系運輸車輛超載所致，但仍有不少民眾認為事故與橋樑設計有關，而中設股份未能及時回應。

對此，中設股份解釋稱，「因為土木人喜歡做實事，大家都在認真支持配合調查組工作，制定營救方案，而不是急於撇清自己的責任。」

該公司表示，「鋪橋修路一直是善舉，這也是公司每個橋樑設計師的初衷，不敢說兢兢業業，但我們的設計師一直恪盡職守。安全、使用、經濟、美觀的設計原則從不敢忘。大家都不願看到悲劇的發生，但既然發生了，我們還是希望大家更多的去關注事件的本身，從中總結經驗，更好的保障未來安全出行。」

中設股份公司還稱，「我們將周一前發公告進行說明，我們比任何人都期待調查組儘快給出處理意見。」