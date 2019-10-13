慶祝解放軍空軍成立70周年　殲-20、運-20將首次亮相空軍開放活動

在北京，「慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動」記者會今天（13日）舉行，會上宣布10月17日至21日將在吉林長春進行上述活動，國產隱形戰鬥機殲-20、重型軍用運輸機運-20將首次在空軍開放活動中展示。

「慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動」記者會。（央視）

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會上透露，本次開放活動包括1個主題日和4個公眾日。主要包括空中展示、地面展示和配套活動3大模塊。

殲-20（J-20）又名威龍，是單座、雙發、鴨式氣動布局重型第5代隱身戰鬥機。2016年11月在第11屆中國國際航空航天博覽會上首次公開並進行雙機飛行展示。2017年7月30日，3架殲-20在慶祝解放軍建軍90周年閱兵上首次以戰鬥姿態公開。

殲-20採用全動鴨翼及垂尾和DSI進氣道，擁有多種低可偵測性設計：大致呈五邊形的機頭及機身橫截面、切尖外傾斜雙垂尾、帶鋸齒邊空中受油管收納艙、彈艙及起落架艙艙門、鍍膜整體座艙蓋、隱形特種塗料等，此皆隱形戰機主要特徵。

運-20（Y-20）代號鯤鵬，為目前中國最大型的自主研製軍用飛機。運-20參考美國空軍C-17運輸機的氣動外形和機體結構，氣動外形採用常規布局，機翼為懸臂式上單翼、前緣後掠、無翼梢小翼，並加入超臨界機翼設計。

（綜合報道）