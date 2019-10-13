大陸推進「新四通」　福州至馬祖、廈門至金門通橋已形成初步方案

據央視新聞報道，今天（13日）上午，兩岸40多名專家齊聚福建福州，就福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等議題展開專門研討，目前兩地通橋已形成初步方案。 這個方案是對習近平在今年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的「新四通」落實推進。

報道指出台灣馬祖距離福建福州大約20公里，台灣金門與福建廈門的最近距離不到5公里。從2004年起，廈門至金門的廈金大橋建設的前期研究論證就已啟動，而在今年年初，福州至馬祖的榕馬大橋建設的前期研究論證也已展開。其中廈金大橋的方案較為成熟，大橋計劃以廈門本島為起點，經過廈門翔安的新機場，再聯通金門島。同時根據大橋不同區段的車流量需要，還將分別設計4至8車道的橋樑。

廈門新機場地處大嶝島，主體工程預計2020年基本完成。大嶝島位於金門北面，與金門島最近距離僅1800米。（網上圖片）

中國交通建設股份有限公司副總工程師孟凡超表示，廈門翔安機場是一個國際機場，戰略性的一個交通節點，這個通道必然也要把翔安機場連接起來，然後實現兩岸共享翔安國際機場的資源。

此外，在前期調研的基礎上，兩岸專家也結合地形地質、海洋水文條件、通航要求、路網銜接等，介紹項目相關情況，並圍繞新的橋梁創新技術和設計理念在台海通道工程建設中的應用，分享研究成果和進展。

福州至馬祖、廈門至金門兩橋是台海通道的重要組成部分，目前，福建正在建設成為台胞台企登陸的第一家園，推進兩地通橋也是推動榕馬、廈金融合發展，將有力促進兩岸經濟社會融合發展。

目前金門和廈門在交通運輸方面主要還是靠海上「小三通」模式，預料今年會突破200萬人次。（資料圖片）

習近平提出「新四通」

國家主席習近平在今年1月2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表重要的對台工作方針。習近平提出「新四通」說法，他指出，兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，從全方面推進兩岸的經貿融合。習近平並提出可率先實現金、馬與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

目前金門、晉江的通水已於去年8月完成，今年福建已完成福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施，即可供電。