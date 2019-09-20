全國政協副主席鄭建邦：「新四通」讓兩岸心更相通

國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上指出，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並提出未來在經貿、基建設施、能源資源與行業標準上的「新四通」。 9月18日，浙江寧波第三屆海峽兩岸經濟社會發展論壇上，全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦表示，「新四通」讓兩岸心更相通。

據稱，圍繞著進一步深化兩岸經濟社會融合發展，推進「新四通」理論和實踐的落實，本屆論壇論壇廣泛徵求兩岸各界專家的意見和建議，共收到來自兩岸關於人才融合、產業融合、文化融合、社會融合等主題論文39篇，並啟動兩岸合作文化品牌《團仔圓妞》項目合作。

第三屆海峽兩岸經濟社會發展論壇日前在浙江寧波舉行。（網絡圖片）

「本屆論壇能夠深入交流『新四通』的理論和實踐問題，凝聚兩岸同胞共識，為推動兩岸融合發展作出應有貢獻。」鄭建邦表示。

鄭建邦指出，今年是《告台灣同胞書》發表40周年，在推進祖國和平統一進程中，兩岸更應深化融合發展，夯實和平統一基礎。為此，兩岸要應通盡通，為發展增動力，為合作添活力。「面對難得的歷史性機遇，兩岸同胞必將在融合發展中走向光明未來。」他表示。

海峽兩岸關係如何和平發展？鄭建邦表示，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係和平發展的關鍵。「兩岸同胞要保持高度警惕，堅決反對和遏制各種形式的『台獨』分裂活動，捍衛兩岸關係的政治基礎。」鄭建邦說。

他表示，2018年，中國大陸出台促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，目前已有眾多省(市)、地區結合當地實際，陸續出台更大力度的地方性措施，其中，福建向金門供水工程更是使「兩岸一家親，共飲一江水」的願景變現實，成為打造兩岸共同生活圈的生動範例。

「當今世界面臨『百年未有之大變局』。」對此，鄭建邦希望兩岸各界人士能夠積極發揮專長，為深化兩岸同胞融合發展，發揮橋樑和紐帶作用，讓兩岸同胞心更相通。

（中新網）