王毅介紹習近平南亞訪問情況：中國特色大國外交又一次成功實踐

10月11日至13日，國家主席習近平應邀赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。行程結束之際，國務委員兼外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。

王毅表示，習近平訪問南亞，是中國特色大國外交又一次成功實踐。（資料圖片）

王毅說，在三日兩夜的時間內，習近平出席多場活動，既有隆重熱烈的國事活動，也有不拘形式的深度晤談。訪問內涵豐富、成果豐碩，為中國同印度、尼泊爾關係注入了新動力，為南亞睦鄰友好搭建了新平台，為區域務實合作開闢了新前景。

王毅指，習近平此行增進中印戰略互信，開拓共處共贏之道。雙方同意，應照顧彼此重大關切，有效管控和處理分歧；維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護多邊主義和多邊貿易體制，共同應對全球性挑戰；開展更廣領域、更深層次的人文交流。兩位領導人都積極評價此次會晤成果，同意繼續保持戰略溝通。莫迪接受習近平邀請，將再次赴華舉行會晤。

印度為習近平的到來下了一番功夫。（AP）

王毅表示，習近平此行深化中尼傳統友好，拉緊相近相親紐帶，兩國關係定位邁上新高度，互聯互通建設取得新進展，睦鄰友好合作收穫新碩果。

王毅強調，習近平此行分享中國成功經驗，展現中國光明前景，是中國特色大國外交又一次成功實踐。將切實貫徹落實習近平外交思想，踐行親誠惠容周邊外交理念，加強同發展中國家和新興經濟體的團結合作，不斷開創中國特色大國外交新局面，為實現「兩個一百年」奮鬥目標創造良好的周邊和外部環境。