【NBA】中國賽深圳站繼續滿座　有民眾場外拉愛國橫額被警方帶走

美國NBA侯斯頓火箭總經理莫利有關香港的言論引起軒然大波，NBA中國賽的情況格外備受關注。日前的上海站賽事在中國政府及民間的抵制浪潮下依然全場爆滿，惹來不少網民氣憤批評，更創造出「跪族籃孩」的新潮語以諷刺球迷。 深圳站賽事在周六（12日）晚上正式開打，從現場情況所見，入場的球迷人數仍然相當可觀，場館如同上海站般幾乎全場爆滿，僅在「山頂位」可見到有零星空椅。

深圳站賽事如同上海站般全場滿座。（微博）

+ 5 + 4 + 3

據了解，比賽開始之前已有不少球迷排隊入場，期間有民眾高舉寫有「香港永遠屬於中國」的橫額，但隨即就被保安沒收，涉事者被警方帶走。雖然有不少民眾自發在場外派發五星旗及寫有要求莫利道歉等的標語，間中會有球迷與五星旗合照後才入場，但標語最終都被警方沒收，涉事者其後在網上發上承認已被紀錄身份證號碼「約談話」。

此外，有一名男子用擴音器呼籲球迷不要入場，可以退票就退票，不能退票則願意原價回收，並且即場焚毀。不少網民在網上留言大讚男子的「義舉」，但似乎亦乏人問津居多。

另一方面，場館及周邊的保安相當嚴格，不但場館內有警察駐守，當天下午開始已有不少警察在附近路口巡邏，不時抽查路過球迷的背包。事實上，深圳警方在比賽前數小時已發出「溫馨提示」，表明不准攜帶違規的旗幟、橫幅、宣傳品入場，亦嚴禁呼喊或展示具挑釁性、侮辱性內的標語。

有民眾在場外展示抵制NBA的宣傳品。（getty images）

對於深圳站球賽的熱門程度，有球迷就透露，門票實際上早已售罄，原價800元（人民幣．下同）的中層區座位，被「黃牛」炒至2000元以上，甚至有叫價高達3.98萬元。即使是最後一排480元的「山頂位」，亦被炒至800元。

（綜合報道）