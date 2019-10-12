【NBA】中國賽深圳站門票售罄　警方發通知禁帶違規標語及宣傳品

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前的涉港言論引起內地大規模抵制，但NBA在中國舉行的季前賽至今未受影響。 深圳站的比賽今晚（12日）將如期在龍崗大運中心舉行。售票網站顯示，比賽門票已銷售一空，預計將和上海站賽事一樣座無虛席。 另據球迷透露，其實門票一早已賣完，想進場只能透過黃牛票，原價800元（人民幣．下同）的中層區座位，當日中午叫價已升到2000元。最後一排的「山頂位」原價480元，也被黃牛抬至800元。

在上海登場的NBA首場季前賽，球館內「座無虛席」。（AP）

深圳公安則在賽前發出「溫馨提示」稱，為確保球迷觀眾的人身安全和維護賽場秩序，警方提醒，應憑票和身份證入場，按門票座位號有序就坐，嚴禁無關人員進入比賽內場。

深圳公安在提示中特別指出，嚴禁攜帶易燃易爆物品、槍支彈藥、管制刀具、各類寵物、激光筆及其他可投擲性物品入場；同時嚴禁攜帶各類違反國家相關法律法規規定的旗幟、橫幅、標語和宣傳品入場；嚴禁呼喊或展示具有挑釁性、侮辱性內容的口號和標語。

提示中還稱，賽後要有序離場，不得滯留，不得圍堵教練員、球員和工作人員，嚴禁衝闖安全警戒線，任何組織和個人不得擅自舉行各類未經公安機關批准的集會或遊行活動。

深圳公安在NBA賽事舉行前發出「溫馨提示」。（網上圖片）

（綜合報道）