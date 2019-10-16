【人權法案】港澳辦嚴正抗議：美應立即終止法案後續審議程序

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《2019年香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 對此，國務院港澳事務辦公室（港澳辦）發言人楊光今日（16日）發表談話，對有關做法表示嚴正抗議和強烈譴責，奉勸美國立即終止有關法案的後續審議程序。他又稱，沒有美國的干預，香港會更加繁榮穩定。

楊光表示，對有關做法表示嚴正抗議和強烈譴責，奉勸美國立即終止有關法案的後續審議程序。（資料圖片）

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楊光表示，美國國會眾議院不顧中國政府多次強烈反對，通過由部分議員提出的《2019年香港人權與民主法案》，這種行為粗暴干涉中國內政，公然為香港反對派和激進勢力張目打氣，充分暴露出美國國會眾議院和一些政客借打「香港牌」牽制和遏制中國發展的政治圖謀。

楊光稱，香港修例風波愈演愈烈，與美方或明或暗地支持香港「反中亂港」勢力直接相關。他指出，一些暴力分子肆意進行打砸搶活動，阻礙交通，損毀公共設施，向正在運行的地鐵投擲汽油彈，製造遙控土製炸彈，動輒圍毆表達不同意見的普通市民，襲擊警員、搶奪槍支並以利器割傷警員頸部等，嚴重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警務人員在內的廣大市民的人身安全、言論自由等基本人權。「對於香港暴徒犯下的這一樁樁罪行，美國國會眾議院和一些政客卻視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐，難辭其咎。」

楊光強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實。（資料圖片）

楊光強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。「我們奉勸美國國會及一些政客尊重客觀事實，立即終止有關法案的後續審議程序，不要錯上加錯。沒有美國的干預，香港會更加繁榮穩定。」