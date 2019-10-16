內地公務員考試首日報名人數逾8.6萬　最激烈職位競爭比達248：1

2020年國家公務員考試周二（15日）起接受報名。據統計，截至當日下午17時，全國報名人數高達8萬6千人。其中競爭比例最高的職位，是中央檔案館國家檔案局中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下職位，競爭比高達248：1。

國家公務員考試競爭激烈，其中競爭比例最高的職位，逾200人爭1個位。圖為往年在考場外等待的考生。（資料圖片/視覺中國）

據了解，2020年國考共有13,849個職位可供考生選擇，共招錄24,128人，比2019年國考招錄人數增加66%。而從報名首日的各項數據來看，2020年國考競爭仍相當激烈。報名首日已經有86,456名考生開始報名，相比2019年國考首日報名人數69,735人，增加了1.67萬人。

據悉，首日有10,624人通過審核，尚有75,832人處於「待審核」狀態。已報考的崗位中，最高競爭比達到248：1，平均競爭比為8.03：1，超過去年同期4.7：1。同時，在考生最受青睞的十大崗位中，有4個崗位屬於海關系統，2個崗位屬於稅務系統，這兩大系統在歷年國考中都保持較高熱度。

國考指中央、國家機關公務員考試，招考條件相對比較嚴格，一般均要求全日制本科應屆、歷屆畢業生，部分職位要求碩士研究生。時間相對比較固定，一般集中在每年10-11月份。（資料圖片/視覺中國）

從報名人數的地區分布看，通過審核人數排名前五位的地區依次是北京、浙江、河北、廣東、重慶，這與其招考人數較多有直接關係。總報名人數依然是北京最多，有1.3萬餘人報考，且北京地區今年招考人數最多，是首日名副其實的「最熱」地區。

另外，寧夏、西藏、海南、廣西四地審核通過人數在50人以下，總報名人數排名也靠後，主要因素在於招考人數不多，同時也與這些地區的招考條件或經濟形勢等有一定關係。專家建議，近幾年國考政策都對中西部地區有所傾斜，到這些地區將大有可為，報考者可以結合自己的實際情況考慮這些崗位。

（北京青年報）