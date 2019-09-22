【兩岸角力】台內政部修法：公務員過境大陸轉機　須事先申請

台灣內政部為配合「國安五法」修法，日前預告修正《台灣地區公務員及特定身份人員進入大陸地區許可辦法》，未來政務官與公務員即使只是經大陸轉機，亦須事先申請與事後通報。但排除香港轉機。 內政部次長陳宗彥對此指出，現行公務員進入大陸本來就要提出申請，且陸委會在2017年就有函釋指出，去大陸機場中轉就算是進入大陸，修法只是為了讓法規更完備。

台灣民眾出入境中國須申領台胞證。（資料圖片）

據報道，公務員和政務人員、地方首長等從2006年起進入中國大陸就需要事先申請，除經主管機關同意，還要向內政部遞交申請表，事後還要填寫赴陸返台意見反映表，勾選是否與大陸簽訂協議、與大陸人士接觸等選項。

而這次新修正規定中，申請進入大陸的理由除了探親、業務交流、主管機關同意出席專案活動或會議，還新增轉機、搭船，無論屬入境轉機或不入境之過境轉機，均要在赴陸前申請許可或報備。

根據最新修正的通報表，在應通報事項中，新增詢問選項為是否參加行程以外，大陸黨政軍方主（協）辦的慶典、是否受邀擔任大陸黨政軍或正式性機關的職務或成員、是否遭遇要求進一步聯繫大陸人士。根據最新修法，若當事人在大陸受強暴、脅迫、利誘或其他手段，導致違法，則需要在通報表載明，必要時各機關得請法務部調查局協助處理。

至於公務員進入大陸多久前要提出申請，內政部指出，簡任11職等以上未涉密人員為預定進入大陸2個工作日前；政務人員為預定進入大陸7個工作日前；小三通政務人員則為預定進入大陸3個工作日前。

對於班機因天候因素轉降大陸的機場，內政部指出，班機遭遇颱風不得以迫降大陸是不可抗力事由，依行政程序法等相關規定，移民署初步認為應可事後報備。針對此議題，將與陸委會等單位再行研商。

（台灣《聯合晚報》、中央社）