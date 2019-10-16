中國002航母再出海　有海軍軍官稱004型核動力航母已經完成設計

10月15日，有大連消息顯示，中國首艘國產航母（002型航母）在數艘拖輪的助推下，離開碼頭，駛向外海。 有分析指，該航母將開啟第八次海上試航測試，距離服役更進一步。

途經大連造船廠碼頭上空的航班中，有乘客拍到國產航母離開碼頭的照片，其中顯示，航母后甲板上繫留一架殲-15艦載機，機翼處於摺疊狀態，但不知是模型還是實機。

自2018年5月13日首次海上測試後，中國國產航母前後共進行七次試航。第二至第七次時間分別為：2018年8月、10月、12月，2019年2月、5月、8月。其中在2019年5月，該航母進行殲-15首次起降測試。

稍早前，外界猜測國產航母會在10月1日國慶期間服役，但未能成行。此次第八次試航後，國產航母加入中國海軍的時間將被指越來越近。國產航母可能將被命名為山東艦，舷號17。

除首艘國產航母外，有中國軍方人員近期透露後續航母工程內情。中國海軍大校張旭東9月底在浙江工業大學演講中稱，在上海江南造船廠建造的第二艘國產航母（當時稱003型），採用常規動力，排水量78,000噸，且使用電磁彈射器。

另外，張旭東還披露，003型航母后續的004型核動力航母已經完成整個設計過程，即將交由遼寧大連造船廠開始建造。