【人權法案】新華社：暴露美方搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《香港人權與民主法案2019》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 對此，中國官媒《新華社》刊文指出，這暴露出美方搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心，充分暴露出其醜惡嘴臉和霸權本性。

中國外交部表示，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。（資料圖片）

文章指出，《香港人權與民主法案》從6月中旬被國會議員重新提出，到如今眾議院全院層表決，其間正是香港遊行示威活動暴力程度不斷升級的過程。一些暴力分子嚴重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警務人員在內的廣大市民的人身安全、言論自由等基本人權，行徑已經越過法律邊界，挑戰文明社會的道德底線。

文章續指，面對種種惡行，美國會眾議院罔顧事實，顛倒黑白，把嚴重犯罪稱之為維護人權和民主，公然為香港激進分子和暴力分子張目，着實令人憤慨，也讓更多人看清了其虛偽醜惡的嘴臉。

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指美「長臂管轄」為牟取政經利益

文章又指，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實，香港居民各項權利和自由依法得到充分保障。美國一些勢力和政客完全無視事實，公然違背國際關係基本準則，指手畫腳、說三道四，支持反中亂港勢力，甚至通過涉港法案以美國國內法大搞「長臂管轄」，借題發揮、製造事端。種種令人不齒的言行，本質上是打着人權、民主的幌子干預香港事務，維護美國自身霸權地位，牟取政治經濟利益。

文章強調，美國的做法釋放出錯誤和危險的信號，把香港推向持續動盪的深淵。亂港暴徒要求外國勢力干預香港事務的無理訴求得到美國部份國會議員的撐腰打氣，氣焰會更加囂張，這將使香港局勢更加複雜，對香港社會的和平穩定百害而無一利。如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，亦將嚴重損害美國自身利益。

文章最後呼籲，再次奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政；美方亂港制華的圖謀注定不會得逞，若一意孤行只會自食苦果，也必將承受惡果。

（新華社）