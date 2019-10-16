批評員工用紙杯飲水浪費　百度內部信籲慳儉：抹手用一張紙巾就得

據內媒報道，內地互聯網行業巨頭百度周二（15日）在內部網站發布題為《上下同欲，厲行節儉》的文章，稱公司要重拾「節約樸素、簡單務實」的工作作風，要求全體員工「輕車簡食，拒絕驕奢」。

據百度相關人士介紹，這篇文章發布在百度內網首頁大圖輪播的位置，該位置重要性僅次於全員郵件。而有關節約的討論是在總監會上形成的，文章也提到「總監會的從簡辦會釋放出了明確的信號」。

據悉，文章對許多細節提出批評，「一些管理者和同學的成本和節約意識在淡化，浪費行為常常發生，屢見不鮮——團建非五星級酒店不住，出行非商務或頭等艙不坐，餐食非高檔飯店不吃……業務不見得做多好、問題不見得解決完、用戶不見得很滿意，但追求舒適享受、鋪張排場的時候倒是一馬當先。」

百度發內部信要求員工節儉，避免浪費行為。（資料圖片/視覺中國）

還有一些浪費藏在容易被忽略的細節中，明明一張紙就能擦乾手上的水，卻偏要嘩啦啦抽三五張；明明人已經下班離開工位，卻在頭頂開著長明燈；明明可以帶自用水杯接水，卻非要用公司提供的一次性紙杯，一個嫌燙手，每次還套倆……這些背後都是成本，這些行為都是浪費。 百度內部信節選

文章還稱，公司真正的「主人翁」，首先要有一種「精打細算過日子」的主人心態。上到高管、總監，下到每一位普通員工，都要在日常工作中、在職責範圍內，增強成本意識，檢視每一處不合理的花銷，避免浪費行為的發生。

據悉，今年以來，百度的市值不斷被其他互聯網公司所超越，有媒體解讀百度此舉是為了「通過內部節流度過困境」。

（綜合報道）