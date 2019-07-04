【百度李彥宏被淋水】男子涉尋釁滋事被拘5日　網民：希望他沒事

在昨天（3日）的百度AI開發者大會上，百度董事長李彥宏被一名男子衝上台當眾淋水，他遇襲後先是一呆，擦一擦身上的水後用英語問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）男子事後被警方帶走調查。 北京朝陽警方今天（4日）通報指，已對程姓男子尋釁滋事的行為處以行拘5日處罰。然而有不少網民反為男子行為「叫好」，認為百度的廣告經營策略甚至「害了更多人」。

李彥宏被人衝上台淋水。（影片截圖）

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李彥宏昨天（3日）被淋水後不久，百度在微博發文回應事件，稱有人給AI「潑冷水」，AI前進的道路上會有各種各樣想象不到的事情發生，「但我們前行的決心不會改變。」

百度昨晚再度在微博發聲明稱，對發生在AI開發者大會現場的事件感到憤怒，並強烈譴責肇事者的行為。聲明強調，肇事者已被公安機關依法帶走並調查。

聲明中又說，肇事者用微博直播等高調的形式，安排了一個惡劣的現場襲擊，這樣的行為讓人覺得不恥、不安。「如果今天我們的社會容忍了這樣的極端行為，那麼將來每一場會議和活動，都可能被肇事者如法炮製；每一個暴露在公眾場合的人，都可能成為被襲擊者！這是大家絕對不願意看到的。」

淋水男子當時被現場安保人員控制。（網上圖片）

北京朝陽警方今天（4日）通報指，已對程姓疑犯尋釁滋事的行為處以行拘5日處罰。然而不少網民卻為男子行為「叫好」：

「希望他沒事。」 「尋釁滋事，只要不認識，真是甚麼行為都可以往裏面套呀！」 「百度還沒有賠魏則西的命呢！」 「潑水比假廣告危害小吧……」 「可能着涼了，趕快百度一下去哪個醫院合適？」 「被打才解氣，這傢伙坑了不少人。」

內媒《紅星新聞》記者獲悉，淋水男子名為程某旗，是山西運城人。程某旗的前妻告訴記者，她知道程某旗向李彥宏淋水的事，「我們地方上的人找過我，是政府部門的。」她說，兩人曾開過一家網店。網店關閉後，程某旗平日在家。離婚前，程某旗一直沒上班，不清楚他離婚後是否有工作。

此外，有網民發現，微博用戶「@直男上樹」疑似為淋水者，其在微博接連發布了淋水事件相關內容，最後一篇寫道「我準備上去了」，配圖則是在百度會場拍攝的樽裝水。

事後，該帳戶的追蹤人數急速上升，目前已接近3萬。目前，該用戶直播淋水的相關微博已無法查閱。而內媒《觀察者網》報道，「@直男上樹」此前在微博發過一張前往北京的車票，車票上的名字亦是程某旗。

事實上，自從Google退出中國市場後，百度就成為內地搜尋引擎的霸主，佔有六成半以上使用率。但百度近幾年不斷被負面新聞困擾，例如魏則西事件、推廣博彩網站事件等，令百度的形象和公信力受損，有輿論稱「百度已死」。

（綜合報道）