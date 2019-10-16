【施政報告2019】深圳灣口岸24小時通關　未來深圳東中西各有一個

香港特首林鄭月娥在其任內第三份的《施政報告》中提到，計劃將深圳灣口岸的通關時間延長至24小時。 事實上，深圳市口岸辦此前已經透露，擬於明年底全面實施深圳灣口岸24小時通關，配合計劃開通的蓮塘口岸及現有的皇崗口岸。深圳陸路口岸將形成東、中、西各有一個24小時通關口岸的總體布局，基本滿足深港口岸旅客夜間通關需求。

據內地傳媒報道，目前深港陸路口岸中，僅皇崗口岸是24小時通關，「從官方到民間，皆有增設24小時通關口岸的意願，被提及的口岸則包括有深圳灣口岸以及尚待開通的蓮塘口岸」。值得一提是，早在深圳灣口岸開通之前，國務院的有關批覆，已經同意深圳灣口岸為全天24小時開放的口岸，只是後來深港雙方考慮客流等問題，將實際通關時間定為現時早上6時30分至翌日凌晨零時。

目前深港陸路口岸中，僅皇崗口岸是24小時通關。（視覺中國）

及至今年8月，深圳市口岸辦主任王守睿透露，經與香港方面協商，初步擬爭取在2020年6月底前，實現深圳灣口岸小車通道24小時通關，9月底實現貨檢通道24小時通關，到2020年年底前完成旅檢部分的準備工作，深圳灣口岸擬全面實施24小時通關。此外，待蓮塘口岸開通後，其也將爭取推動成為24小時通關口岸。

報道又提到，深圳灣口岸實施24小時通關，還被認為與深圳加快構築深港跨境貨運交通「東進東出、西進西出」的格局有關。事緣目前深港陸路口岸中，皇崗口岸、文錦渡口岸、深圳灣口岸等多個口岸皆兼具旅檢、貨檢功能，尚待開通的蓮塘口岸亦如是。

但其中位於城市繁華地帶皇崗口岸，由於周邊交通配套無法適應形勢發展，深圳市正在推動深港口岸功能布局調整，打造「口岸經濟帶」，其中一個重點工程就重建皇崗口岸，計劃取消其貨檢功能，預計2022年底前完成建設。

計劃開通的蓮塘口岸將爭取推動成為24小時通關口岸。（視覺中國）

由於目前僅有皇崗口岸為24小時通關，若皇崗口岸未來取消貨檢功能，意味着需要有其它24小時運作的陸路跨境口岸，以配合跨境貨運業的需要。是故深圳市的計劃，就是利用東部的蓮塘口岸和西部的深圳灣口岸，實現貨運「東進東出，西進西出」的格局。

（深圳大件事）