國產大型客機C919陷爭議　美報告指中國以黑客及間諜取得關鍵技術

美國一間網絡安全公司發表報告，指中國政府透過黑客及間諜來填補關鍵技術和情報的空缺，從而成功製造出渦輪引擎，協助由中國商用飛機公司研製的C919客機，以此與飛機製造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）競爭。

報告指中國政府利用黑客及間諜來獲得製造渦輪引擎的關鍵技術及情報。（視覺中國）

報告點名指，江蘇省國家安全廳的相關人員在2010年至2015年間，使用惡意軟件攻擊多間航空工業公司，同時又派出間諜進行情報蒐集工作。雖然至今已有多人被美國政府以涉嫌從事黑客活動拘捕，但報告認為難以阻止中國繼續進行此種黑客和間諜活動，用以推動具有戰略意義領域的躍進式發展。

對於C919的前景，報告就認為其仍然面臨很大的阻礙，需要獲取國際認證，以及面對中美貿易戰。中美貿易談判是否會限制中國通過中外合資、強制技術轉移、間諜活動以及網絡盜竊等手段，繼續加速航空工業發展，目前仍有待觀察。

事實上，此前外電上月底就曾有報道引述來自美國安全部門的消息透露，歐洲航空巨頭空中巴士幾個月來遭受到的一系列黑客攻擊，懷疑與中國有關。事後中國外交部發言人耿爽有作出回應，指相關報道居心叵測，又強調中國反對任何形式的網絡攻擊。

（綜合報道）