台文化大學連儂牆衝突　陸生向港生道歉：不應因立場不同而傷人

台灣的中國文化大學上月有香港留學生在校內製作連儂牆時，引起同校的大陸留學生不滿，有大陸學生前去動手撕毀貼紙，結果雙方爆發衝突。有消息指，有一名香港女留學生疑似被人從高處推倒受傷。 文大學生會昨晚（15日）表示，雙方已和解，陸生將和解聲明書交由學生會公布，並在聲明書中向港生道歉。

文大港陸生日前因連儂牆產生衝突，學生會15日晚間表示，雙方已和解。（文大）

據早前報道，文化大學9月24日晚間有香港學生在校門附近連儂牆張貼支持香港反修例的文宣，遭到大陸學生阻止，其後一名站在高處的香港女學生，據稱被人推跌，連帶另一名香港女留學生亦摔倒，雙方因而爆發衝突。警方接報後到場處理，受傷的香港學生決定提告。

文化大學學生會昨晚在Facebook發文表示，針對陸生與港生衝突事件，學生會積極追蹤後續雙方的處理進度，而雙方於10月14日在士林地方檢察署由檢察官開偵查庭並達成和解協議，當事人將和解聲明書交由學生會公布在Facebook專頁2周。

陸生道歉聲明書。（文大學生會Facebook）

涉事陸生在聲明書中向港生道歉，提到自己既然在台灣，應該要尊重台灣的法律及言論自由，不應該單因立場不一樣而傷人。

文大學生會亦向社會各界對此次衝突事件的關注表達謝意，並再次重申在中華民國台灣的土地上，各方皆有表達訴求的權利，但絕對反對暴力，又再次呼籲文化師生及各界人士能以理性方式發表言論，期待未來文大成為一個更加多元民主的校園。

（綜合報道）