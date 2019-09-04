港人遊西藏被限制？　當地旅社：因前幾天有香港同學調皮了

早前有香港的大學生涉在西藏珠穆朗瑪峰大本營張示「光復香港」標語而被公安扣查，須寫悔過書後才獲釋。及後，內地旅行社「西藏藏地斑馬旅遊文化傳播有限公司」在官方微博發文，稱收到通知，暫不接待香港客人，並會安排退款。雖然港人仍可到西藏旅遊，但除了拉薩市內，大部分景點都必須跟團及聘請導遊。

有網友日前在淘寶網報當地團，計劃出發到珠峰、拉姆拉措等地，但出發前，卻收到當地旅行社的回應，「你定的珠峰無法出遊，邊防大廈不辦理邊防證。」《香港01》旅遊頻道記者透過淘寶向西藏崗吉旅遊專營店查詢，對方回應指：「現在暫時不行，也是因為前幾天有個香港同學調皮了。導致邊防大廈暫停辦理邊防證，沒邊防證就過不去嘛。」



有當地旅社：港客必須跟團及有導遊

然而，記者在另一淘寶內的旅行社「西藏醉美」詢問到珠峰、拉姆拉措等地旅遊的問題，對方說：「都可以去的，只是現在是需要獨立成團，全程帶導遊。」有網友懷疑此做法同外國人入境西藏一樣，而本港旅遊達人「Pazu薯伯伯」則在Facebook表示：「香港人入藏前不須入藏紙，入到拉薩後不須請導遊，但在離開拉薩往其他地方，就要有導遊，回到拉薩，可以繼續自由行。」

換言之，港人在拉薩可自由行；但若到珠峯大本營或阿里等拉薩以外地區，就要在拉薩包團及聘請導遊才能前往。

↓↓↓按圖看西藏景點↓↓↓