【非洲豬瘟】農業農村部：疫情發生趨勢明顯減緩　28省份疫區解封

農業農村部新聞辦公室周四（17日）舉行發布會，介紹三季度重點農產品的市場運行情況。 據畜牧獸醫局局長楊振海介紹稱，截至10月16日，全國共報告發生157宗非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.2萬頭，已有28個省份的疫區解除封鎖。總體來看，當前中國非洲豬瘟疫情發生的趨勢明顯減緩，生豬生產和運銷秩序基本恢復正常。

農業農村部指，全國已有28個省份的非洲豬瘟疫區解除封鎖。（資料圖片／視覺中國）

楊振海同時指出，近期個別省份又發生了兩起疫情，說明當前非洲豬瘟疫情防控形勢依然複雜嚴峻，疫情點狀發生的可能性還很大，絕不能掉以輕心，更不能麻痹大意。他說，一年多的實踐證明，非洲豬瘟是可防可控的，只要堅持不懈落實好現行的各項有效措施，疫情防控態勢將會持續向好。

據介紹，下一步農業農村部將繼續督促指導各地落實好各項防控措施，特別是針對養殖場戶關注的生豬撲殺補助資金問題，農業農村部已經協調財政部將每年結算一次改為半年結算兌現一次，上半年的資金近期將下撥各地。

農業農村部表示，將對隱瞞疫情的問題保持零容忍的態度。（資料圖片／視覺中國）

楊振海又提醒，廣大養殖場戶要真正落實生物安全防護的各項措施，積極配合開展疫情監測排查，及時報告生豬異常死亡等情況。也歡迎廣大養殖場戶和社會各界監督防控工作，特別是對一些地方不及時、不如實報告疫情和隱瞞疫情的問題進行監督。農業農村部將保持零容忍的態度，絕不姑息。

（中新網）