【操場埋屍案】偵查終結待檢方審查起訴　家屬律師：盼兇手獲死刑

湖南懷化新晃縣警方今年6月在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後，失蹤至今的男教師鄧世平，與此相關的多名疑犯已被抓獲。 據鄧世平家屬近日透露，該案目前偵查終結，已移送檢察機關審查起訴。家屬律師則表示，他們會懇請法院按最高刑罰定罪量刑，判處兇手死刑。

疑犯杜少平（左）涉嫌殺害鄧世平（右）。（網上圖片）

據此前報道，涉嫌殺害鄧世平的疑犯杜少平是當地「名人」，有一群「小弟」。而被懷疑與此案有關的新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松則在當地有龐大關係網，家中多人在政府任職。由於近期在全國范圍內展開掃黑除惡工作，杜少平團夥在今年4月落網，始令埋藏了16年的命案浮出水面。

事發時，遇害人鄧世平53歲，在新晃一中負責學校工程質量監督管理工作。時任校長黃炳松將學校400米跑道工程承包給其外甥杜少平。但施工期間，出現偷工減料、虛報工程款等問題，對此，鄧世平拒絕簽字且提出異議。2003年1月22日鄧世平神秘失蹤。

鄧世平被埋屍的操場。（網上圖片）

此案曝光後引發廣泛關注，官媒更多次刊文要求查清案件並打掉「保護傘」。據內媒《紅星新聞》17日報道，鄧世平家屬代理律師周兆成證實，懷化市人民檢察院相關文件顯示，該院已向鄧的家屬發出《聽取意見通知書》，顯示檢察院已收到公安局已送審查起訴杜少平、姚才林涉嫌故意殺人罪一案的案件材料。

檢察院的通知書。（網上圖片）

律師還透露，鄧世平的遺骸目前仍在殯儀館，家屬同意等案件結束後才考慮安排鄧世平的後事。家屬現在的訴求就是期待案件能夠早日開庭，令冤案昭雪，鄧世平可以早日入土為安。

律師還說，在未來庭審的量刑上，會懇請法院依法以故意殺人罪，按最高刑罰定罪量刑，希望處死刑立即執行。刑事部分審理完畢後，也將會針對「杜少平等黑惡勢力的犯罪行為」單獨提起民事訴訟，要求給被害人家屬民事賠償和精神損害賠償。

（紅星新聞）