中國駐俄大使：中俄合建導彈預警系統不針對第三國

據俄羅斯衛星通訊社消息，中國駐俄羅斯大使張漢暉近期表示，俄羅斯和中國合作建造導彈攻擊預警系統將有助於鞏固全球安全，並不針對第三國。

張漢暉表示，「該系統具有防禦性，而不是攻擊性。它將保障我們的的安全，而不會損害其他國家的安全利益。將有助於維護全球戰略平衡。」

他還指出，合作才剛開始，中方需要這樣的合作，該合作很重要，希望能獲得良好的結果。

今年5月，有俄羅斯媒體報導稱，俄羅斯政策研究中心（PIR Center）理事會主席葉夫根尼·布任斯基表示，願意幫助中國建造導彈襲擊預警系統。

俄羅斯總統普京在3日表示：「我們現在正協助我們的中國夥伴建造導彈襲擊預警系統。」（網絡圖片）

今年10月3日，普京在第16屆「瓦爾代」國際辯論俱樂部全體會議上告訴嘉賓：「我想我要說的不是什麼大秘密。大家總會知道的。我們現在正協助我們的中國夥伴建造導彈襲擊預警系統。」他還向與會者表示，俄羅斯和美國是目前世界上「唯二」裝備這類系統的國家：「這是一件非常重大的事，將大大增強中國的防禦能力。」

10月8日的外交部舉行例行記者會上，有記者就此提問。對此，外交部發言人耿爽表示，中俄兩國一直按照平等互信、互利共贏的原則，在包括軍技防務等領域保持著正常的交流合作，這種交流合作符合兩國利益，不針對第三方，也有助於維護國際和地區的和平與穩定。俄羅斯媒體介紹稱，導彈襲擊預警系統結合了陸基雷達和衛星，用於探測彈道導彈的發射，並計算其軌跡。然後，資料將被傳輸到指揮中心，再決定如何擊退襲擊並作出反應。