施一公：西湖大學現有104位一流科學家　帶博士生做學科交叉研究

內地自1949年以來首間由社會力量舉辦、國家重點支持的新型研究型大學西湖大學，過去3年主要面向海外引進一流科學家，收到海外申請逾8000份，並從中遴選400多位進行面試。 西湖大學校長施一公日前在北京出席第20屆中國國際教育年會，介紹學校近況，表示目前有104位一流科學家簽約該校作為博士生導師，「他們每個人在自己的領域都在世界前列」。

西湖大學屬於非營利性私立研究型大學。（西湖大學官網）

施一公表示，在104位博士生導師的帶領下，西湖大學1至3期共334位博士生在工學院、理學院和生命科學學院的多個學科進行學科交叉研究，不受畢業年限的限制。

他指出，西湖大學的治理體系要求，教授一定要把自己的時間放在科研和教學上，不能花太多時間處理實務性的繁瑣工作。在科研成果上，西湖大學只希望在「重大理論創新」和「突破核心技術難題」這兩方面進行評估。

施一公預計，7年後大約會有300位世界頂尖科學在西湖大學的工學院、理學院、生命科學學院工作；在校生將由約不超過2000名本科生及不超過3000名博士生組成。

他認為，西湖大學是中國高等教育多元化發展道路上的重要嘗試，是構建現代化高等教育制度的探索，是推動教育國際化的平台，將助力中國高等教育更好地承擔全球使命，「西湖大學希望用自己的理念給世界帶來驚喜」。

（綜合報道）