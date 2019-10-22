國產航母第八次海試結束　料即將服役　遼寧艦頻繁出港訓練

中國首艘「國產航母」第八次海上測試結束，於10月20日再次出現在大連造船廠碼頭。外界預料，「國產航母」即將服役。

此次國產航母海上測試於10月15日開始，20日結束，共計5天。航母返港時，除艦載機牽引車外，甲板不再有艦載機模型。

公開報道指，航母後部甲板今次未出現明顯艦載機降落擦痕，工作人員隨後清洗甲板。航母一旁的船塢放置三塊紅色大型構件，但沒有注水。

自2018年5月13日首次海上測試後，中國國產航母前後共進行八次試航。第二至第八次時間分別為：2018年8月、10月、12月，2019年2月、5月、8月、10月。其中在2019年5月，該航母進行「殲-15」艦載機的首次起降測試。

第八次測試完成後，外界猜測國產航母大概率將舉行服役儀式。根據早前公開信息，國產航母已按照命名規則獲名「山東艦」，舷號17。

屆時，中國海軍將正式擁有兩艘現役航母，成為繼美國之後全球第二大航母使用國。另一艘為遼寧艦，近期被發現頻繁出港，進行訓練。

此外，有海軍大校近期披露，在上海建造的第三艘航母將採取常規動力，但使用最新的電磁彈射器，排水量達78,000噸。第四艘核動力航母已完成設計，將由大連造船廠建造。