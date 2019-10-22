中國完成兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗

中國航天空氣動力技術研究院第一研究所日前完成兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗，兩級並聯飛行器成功分離。

據中國航天空氣動力技術研究院消息，該試驗為未來兩級入軌空天飛行器的研製提供了技術道路探索。

據瞭解，空天飛行器代表了航空技術、航天技術融合發展趨勢 。隨着超燃衝壓噴氣發動機等技術研發成功，空天飛行器正式從概念走向技術研究。

報道稱，兩級入軌空天飛行器典型構型 兩級入軌空天飛行器一、二級的質量、尺寸相當，且都是高升力體、大升力面構型，分離時二者之間流場非常複雜，激波與邊界層干擾嚴重，將會產生複雜的氣動力熱效應，從而影響兩個飛行器運動姿態。因此兩級如何快速安全分離，既是空氣動力學研究的重要方向，也是空天飛行器研製必須跨越的障礙。

報道指出，研究兩級入軌空天飛行器並聯級間分離問題需要結合多種計算與試驗手段。風洞自由分離試驗是一種沒有支撐干擾的非定常試驗方法，與常規試驗手段相比具有獨特優勢，同時也存在眾多技術難題。兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗團隊解決多項技術難題，建立了通用的風洞試驗技術；試驗預示了安全分離邊界，試驗結果與數值模擬結果定性一致，為未來空天飛機發展提供了一種先進技術手段。