四川射洪一醫院公開販賣出世紙　央視：或助掩蓋拐賣兒童等罪行

央視報道，四川射洪一家民營醫院透過網絡公開偽造並販賣出生證明（俗稱「出世紙」），費用在3萬多元（人民幣，下同）左右。而偽造的出生醫學證明，可能是為掩蓋拐賣兒童和非法領養等罪行。 當地官方就事件回應稱，已依法控制涉事醫院法定代表人及相關人員，並對該醫院進行停業整頓。

央視報道，四川射洪一家民營醫院透過網絡公開偽造並販賣出生證明（俗稱「出世紙」），費用在3萬多元人民幣左右。（央視）

據央視《焦點訪談》報道，記者以幫親友諮詢出生證明為由，通過QQ群與四川射洪的賣家宋某取得聯繫。宋某又將遂寧現代婦女兒童醫院婦產科副主任醫生楊某介紹給記者認識。該醫院為一級甲等民營醫院，具有出生醫學證明簽發資格。

楊某自稱，只要一張身份證，產婦不需要到現場，就能造出一份看似真實的住院手續與病歷，而登記表中的「接生人簽字」，則由其親自來簽。為證明其「所言非虛」，楊某向記者展示多份出生醫學證明的存根和檔案資料，其中一份辦理人來自鄭州。整個流程下來，「需要三至四萬元好處費」，而且「百分之百」可以成功登記戶口。

《焦點訪談》報道稱，偽造的出生醫學證明有可能是為掩蓋拐賣兒童和非法領養的犯罪行為，嚴重影響公安機關對拐賣兒童案件的偵破和追查，特別是對被拐賣兒童的回歸家庭造成重重困難。

《出生醫學證明》是依據《中華人民共和國母嬰保健法》出具的法定醫學文書，也是公安戶籍登記機關進行出生人口登記，俗稱「上戶口」的主要醫學依據。此外，出國留學、辦理簽證時也會用到出生醫學證明。（視覺中國）

涉事醫院被停業整頓

報道播出後，射洪縣政府辦公室通過官方微博回應，稱已迅速調查核實，立即開展事件調查、案件偵辦、信息發布工作，依法嚴厲追究相關責任人責任。

通報稱，現已依法控制涉事醫院法定代表人及相關人員，並對涉事醫院進行停業整頓。將積極回應社會關切，對相關處置情況及時向社會公佈。