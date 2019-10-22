【香山論壇】新加坡防長：中美愈疏遠，其他國家愈難中立

中美貿易戰給全球經濟帶來了負面影響，各國遭受不同程度的衝擊。今天（22日），新加坡國防部長黃永宏就中美關係表態。他在第九屆北京香山論壇上發言時稱，美國和中國應求同存異，以避免全球不穩定風險。「世界既需要美國也需要中國，才能進步和穩定，才能共同應對氣候變化、核威脅和恐怖主義等共同的安全挑戰。」

黃永宏強調，中美尋找共識的道路可能困難重重，但不尋找共識的後果卻更沉重。

他還表示，新加坡要與中國和美國同時保持牢固的友誼。但新加坡同時深刻意識到，隨着中美越來越疏遠，所有國家就越來越難保持中立的原則立場。

10月21日，中央軍委副主席許其亮在京會見來華出席第九屆北京香山論壇的新加坡國防部長黃永宏。（解放軍報）

黃永宏說，世界期待美國和中國的開明領導，為這一代和下一代人創造安全、開放、包容的世界。

他提到，1972年時任中國領導人毛澤東和美國總統尼克森在北京會見前，雙方都曾面對很多阻力，兩國民眾長期認為對方「可疑且不友善」。但兩人還是大膽地會見，中美關係從此破冰。

黃永宏表示，尼克森當年向毛澤東、周恩來敬酒時說，「我們沒有理由成為敵人，都不覬覦對方的領土，都不想向對方稱霸，都不想把手伸出去統治世界」，這番話至今依然有道理。

新加坡貿易和工業部長陳春星早前曾表示，中美兩國在缺乏戰略互信的情況下即使簽署了貿易協議，那麼對世界經濟依然會構成較大風險。

陳春星表示，戰略層面上的信任是中美解決分歧並達成協議的最為重要的因素，但目前他無法確定兩國是否能夠在短時間內解決彼此間的分歧，而如果中美間無法形成這種信任，那麼各國未來都將會採取分散供應鏈的方法以降低自身經濟的風險，但這對於世界經濟來說是具有風險的。

而新加坡總理李顯龍10月16日在新加坡出席一次會議時說，中美貿易爭端是世紀經濟放緩的主要原因。「貿易爭端給整個全球經濟蒙上了一層陰影，包括美國經濟。貿易爭端意味着，它增加了更多的不確定性和焦慮。它讓消費者退縮，讓投資者退縮。貿易額下降了，增長率也下降了。我們的增長率下降了。」