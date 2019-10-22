美駐華大使稱在華活動受限　華春瑩：什麼時候、活動和怎樣受限？

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad）在接受媒體採訪時稱，他在中國的活動受到限制。對此，中國外交部發言人華春瑩回應。

華春瑩強調，「我們希望美方能夠正視事實，為雙方正常人員交往和正常公務活動提供便利，而不是人為設置障礙，更不能倒打一耙。」（資料圖片）

10月21日，在中國外交部例行記者會上，有記者提問，「美國駐華大使表示，目前美國已對華實施「對等措施」，希望中國政府放鬆對美外交官會見中國地方官員的限制，你對此有何評論？中方是否會放鬆限制？」

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，中方一貫支持美國駐華外交人員在華開展正常公務活動，併為之提供必要便利。「我不知道美國大使可不可以對他的有關言論作出進一步的澄清——是什麼時候、哪些活動、受到怎樣的限制了？」

華春瑩強調，「我們希望美方能夠正視事實，為雙方正常人員交往和正常公務活動提供便利，而不是人為設置障礙，更不能倒打一耙。」

據《路透社》此前報道，美國從10月16日起，要求所有中國駐美外交官在計劃與聯邦各州、地方和市政官員、以及各教育和研究機構舉行會晤時，必須要提前通知美國務院，但無需徵得許可。 美國務院官員聲稱，此舉是為了針對美國駐華外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。

美國駐華大使布蘭斯塔德則表示，美國外交官在中國的活動受到的限制要嚴格得多，中國要求美國外交官要事先提出申請，而且常常被拒絕。