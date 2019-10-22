中美關係角力不斷　美駐華大使披露最新「大招」

貿易戰背景下，美國和中國的外交角力繼續發酵。美國駐華大使布蘭斯塔德最新表態捍衛華盛頓針對中國外交官員在美國活動而推出的新規，並且還透露了另一個正在醖釀之中的「大招」。

綜合多個媒體10月21日報道，針對美國政府推出新規定，要求該國境內的中國外交官員在與某些美國機構和官員接觸時，必須上報的要求。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）對這決定表示支持。

布蘭斯塔德表示，有關規定「非常適中」，目的是讓美國外交官在中國的「封閉」體制中能夠與中國有更多接觸。「美國國務院最終意識到，為了改善我們接觸中國社會的現狀，必須要遵循一定的對等原則。」

2019年1月10日，紀念中美建交40周年招待會在北京人民大會堂舉行。中國國家副主席王岐山與布蘭斯塔德（右）出席。（Reuters）

布蘭斯塔德在美國駐中國大使館反駁說，相比之下，美國外交官在中國的活動受到的限制要嚴格得多，中國要求美國外交官要事先提出申請，而且常常被拒絕。「我認為中國大使館的這則Twitter推文極為無理，事實是我們有非常開放的體制，而他們則有一個非常封閉的體制。」

布蘭斯塔德稱，美國駐華外交官員要求會晤中國執法機關和其它政府機構官員以及拜訪多所大學的要求遭到了中國方面的拒絕。並提到自己在訪問西藏期間，曾和其他官員計劃在前往一個位於青海的咖啡店，當局卻事先到這家店命令店員和顧客不得與他們交談。

另一方面，布蘭斯塔德透露，美國正在考慮另一項建議，要求中國「黨控實體」的員工在美國作為外國代理人登記。「人們一直在討論有關為黨控實體工作的中國人是否應被看作外國代理人的問題。」強調這個問題與對中國外交官新規定無關。

美聯社稱，這一變化發生的時機正值包括美國和澳洲在內的諸多國家擔心中國可能通過間諜等各種活動擴大在當地的影響力。

+ 7 + 6 + 5

10月16日，華盛頓推出一項限制中國駐美外交官的政策，在美國的中國外交官在與州、地方和市政官員碰面，以及在公私立教育和研究機構舉行任何會議前都需要事先通知美國國務院。

華盛頓方面強調，此舉是回應中國政府對美國外交官與中國相關人士會面所設下的限制。美國駐中國的外交官不僅必須將計劃與中國人民和官員舉行的會議通知中國政府，還必須獲得他們的許可。

中國在美國宣布上述規定後作出強烈回應，外交部發言人耿爽敦促美國「糾正錯誤」，並稱中國沒有限制美國外交官在中國的行動。此外，中國駐美國大使館10月16日還在Twitter上指責美國的規定違反了維也納國際公約。