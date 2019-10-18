普京舉辦俄非峰會　旨在重返非洲　與中國競爭

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）轉變非洲戰略，推動俄羅斯重返非洲，與中國和西方國家展開競爭。

普京（右）希望重返非洲，同中國展開較量。（法新社）

法新社10月17日報道，索契（Sochi）下周舉行首屆俄非峰會（Russia-Africa Summit），標誌俄羅斯從非洲戰略撤退幾十年後重返非洲大陸，與中國和西方展開競爭。

報道稱，非洲國家領導人排隊造訪莫斯科。2019年夏天，剛果總統、安哥拉總統、莫桑比克總統和埃及總統先後訪問莫斯科，與普京會面。2017年以來，已有10多個非洲國家領導人「瞄準」俄羅斯首都。莫斯科每次都是相同的承諾，即在能源和礦產領域投資，或是永恒不變的武器合同。長期以來，武器交易在俄非貿易中佔據首要位置。

現在莫斯科不再滿足於充當「卡拉什尼科夫衝鋒槍供應商」的角色。普京希望加速發展俄非關係，他與埃及總統塞西（Abdul Fattah al-Sisi）將在10月23日至24日在索契共同主持俄非峰會，屆時將有30多個非洲國家首腦前往出席。不止埃塞俄比亞、安哥拉這樣的前共產兄弟國家，莫斯科最近加緊聯絡的中非和西非強國也會出席會議。

俄非峰會被認為是俄羅斯非洲政策的轉折點，峰會的議程包括政治和經濟議題，顯示俄羅斯也可以像中國和歐洲一樣，成為非洲可靠的合作伙伴。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄羅斯可以向非洲國家提供有利的互惠合作。莫斯科在參與敘利亞衝突，重返中東之後，希望確立具有全球影響力的地位。