三星指紋認證漏洞　微信、支付寶及中銀App關閉部分機型支付功能

三星（Samsung）日前確認，包括Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e、Galaxy Note 10及Galaxy Note 10+在內的手機，貼上個別屏幕保護貼後，或會出現指紋認證漏洞，手機主人以外的其他人也可以解鎖設備。 在內地，微信、支付寶及中國銀行手機App決定關閉三星部分機型的指紋支付功能。

三星Galaxy S10和Note 10系列出現指紋認證漏洞。（資料圖片/VCG）

據中新社23日報道，消息稱微信支付已關閉三星Galaxy S10等機型指紋支付功能，當用戶嘗試用指紋登錄時，屏幕上會彈出提示「指紋密碼在該設備不可使用，請重新設置安全鎖」。微信方面也在23日確認消息屬實。

此外，支付寶也被曝關閉了三星Galaxy S10、Galaxy Note 10機型的指紋支付功能。報道引述支付寶的回應稱，因為部分三星手機的指紋驗證功能存在風險，為了保障用戶在支付寶的用款安全，受影響的機型暫不支持指紋驗證，用戶可以按頁面提示使用其他驗證方式。

內地中國銀行手機App則於19日發布《關於臨時關閉三星部分手機型號手機銀行指紋服務的公告》。公告稱，三星公司承認了其Galaxy S10和Galaxy Note 10兩款手機和Tab S6平板指紋識別存在漏洞。為保障用戶登錄安全，中國銀行手機銀行已暫時關閉該型號手機的指紋登錄功能；其他品牌型號手機、平板指紋登錄不受影響。

中國銀行發公告稱，已關閉三星部分手機型號的手機銀行指紋服務。（網上圖片）

在香港，滙豐銀行亦於18日向客戶發電郵指，三星最近已確認Galaxy 10系列裝置出現指紋認證漏洞，滙豐立即暫停了受影響裝置的指紋認證功能，以保障客戶免受任何潛在的欺詐風險。

公開資料顯示，三星Galaxy S10和Note10是今年發布的兩款旗艦機型，競爭目標是華為的P30、Mate 30以及蘋果iPhone系列。三星兩款機型所搭載的指紋識別技術是高通公司（Qualcomm）第三代超聲波屏幕識別技術，號稱比光學指紋識別更準確更安全。

針對此事，三星方面回應稱將會調查，並發表聲明為此道歉，同時透露會推出修補程式以作更新。

（綜合報道）