曾將蘋果當做唯一對手　三星手機陷入看不到未來窘境

隨着韓國智能手機製造商三星在華關閉最後一座工廠，三星手機在世界最大市場中國的存在感進一步下降。曾經將美國智能手機品牌蘋果當做唯一競爭對手的三星由於無法抓住消費者心理迅速失去競爭力。

三星宣布關閉最後一家在華手機生產工廠。（VCG）

韓國智能手機品牌三星的產品一度在中國高舉銷量首位，具有極高人氣。不過面對中國智能手機的猛烈攻勢，近日供貨份額暴跌至1%以下。隨着三星關閉在華最後一座工廠，三星手機在世界最大市場的存在感進一步下降。

《日本經濟新聞》10月7日報道，據一項最新統計數據顯示，三星在中國市場的智能手機供貨份額急劇下降。2013年三星排在中國智能手機銷量首位，而6年之後，三星已無法進入前十位。

報道認為，這是由於華為、小米等中國智能手機品牌間快速增長並展開激烈的市場爭奪。中國市場更加青睞昂貴但性能優良或價格明顯低廉的手機產品，但三星未能抓住市場兩極分化的任何一種趨勢。

三星此前曾表示「我們的競爭對手是蘋果」，並不斷提高品牌號召力，推進高端路線。不過，隨着智能手機功能的成熟化，三星向消費者彰顯新技術日趨困難。在缺乏應對舉措的情況下，三星近年來不斷喪失市場份額。

熟悉中國智能手機行業的分析師指出，三星今後很難奪回在中國市場的份額。加上半導體業務的疲軟，三星似乎陷入看不到未來的境地。