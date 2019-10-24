投資「金錢遊戲」合共被騙近3000億人民幣　數百中國人赴大馬求助

本月（10月）中旬，數百名自稱是「金錢遊戲」騙局受害者的中國人前赴馬來西亞，下跪申訴，希望能追回損失。 據悉，這批示威者來自中國不同省份，他們投資將近3000億人民幣到馬國一名華裔男子所運營的馬來西亞恩比愛集團（MBI International）金錢遊戲公司中，但最終血本無歸。由於不忿錢財化為烏有，有人在社交媒體上號召到大馬求助。

數百名來自中國的示威者，到中國駐馬大使館領事部外示威求助。（網上圖片）

綜合傳媒報道，這批來自中國的示威者，自上周一（14日）起分成13個小組，陸續抵達馬來西亞，然後去總部坐落在檳城的MBI公司，希望能夠和負責人見面。不過，他們並未見到公司負責人，反而被保安人員驅趕，甚至有人聲稱遭到刑事恐嚇。

此後，他們租車轉往吉隆坡，並於17日到中國駐馬大使館領事部外示威。他們於當日上午開始聚集，至到中午時分，人數激增至百人以上。過程中，有示威者激動大哭，向媒體講述被騙過程；也有人舉著橫額，高喊「還我們血汗錢！」、「張XX騙子」、「張XX還錢」，「我們要見中國駐馬大使！」；亦有人唱起中國國歌《義勇軍進行曲》，希望中國駐馬大使館協助他們追討被騙本金。

集會者當日在警方介入調解後，派出數名代表前往警局報案，其餘人士也隨即在下午4時撤離。

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示威者唱中國國歌 望大使館協助

翌日（18日），再有近300名示威者來到涉事公司位於安邦再也的辦公樓繼續抗議，要求負責人出來面對，他們拉開4幅白底黑字橫額及高喊口號，要求投資公司還錢，否則約300萬名中國投資者將陸續來馬。

投資者代表發言人易偉國向當地傳媒表示，估計約300萬名中國人因投資該公司的項目而血本無歸，涉及損失金額達3000億人民幣。

他指出，該公司聲稱幫投資者理財，揚言「只賺不虧」，還邀請明星及國家領袖人物出席投資公司的活動，透過「華麗包裝」吸引投資者注資，直至有人發現投資公司的虛擬貨幣數據造假，才驚覺被騙。「該公司的虛擬貨幣在前年增長了3倍，吸引了許多投資者紛紛投入金錢，卻因此陷入金錢遊戲騙局。」

易偉國又指，他們只想訴求投資公司負責人，面對面談判解決問題，若訴求沒有得到回應，會陸續不斷有中國投資者前來馬來西亞抗議。

18日，再有近300名示威者來到涉事公司位於安邦再也的辦公樓繼續抗議，要求負責人出來面對。（網上圖片）

中國使館：望馬方有關部門盡快展開調查

中國駐馬來西亞大使館隨後就事件發表聲明，表示將致力維護在馬中國公民合法權益。

聲明指，示威者的代表在律師協助下已向馬警方報案，要求對MBI公司進行調查，討回涉案錢款。目前，使館已在職責範圍內為涉案人提供協助，推薦當地律師，召開法律諮詢會，並敦請馬警方重視此案，盡快啟動相關調查。

聲明還希望馬方有關部門高度重視此案和中國公民訴求，盡快開展相關調查，推動此案儘早得到妥善處理。並呼籲涉事公司站出來承擔應有責任和義務，積極出面回應當事人的正當訴求。

涉事的MBI公司於2017年被發現涉及傳銷投資計劃。（資料圖片）

資料顯示，涉事的MBI公司於2017年被發現涉及傳銷投資計劃，因此被馬來西亞國家銀行（BNM）列入其金融消費者警告黑名單，該名單主要涵蓋未經相關法律和馬國國行監管法規授權或批准的公司和網站。

MBI集團主席張譽發早前被爆有詐騙案底，他曾於2007年成立名為「江島咖啡」的組織，誘騙他人投資加入，後被馬來西亞判刑。出獄後，他發行「MBI虛擬貨幣」，向投資者承諾可以獲得高額回報，加上猛烈宣傳下，很多想賺快錢的中國人入局受騙。

（星洲日報／中國報／馬來西亞東方日報）