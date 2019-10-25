【非洲豬瘟】農業農村部：年底前生豬產能有望探底回升

10月25日，農業農村部發展規劃司司長魏百剛表示，9月份生豬生產恢復向好的因素明顯增多，整體上進入了止降回升的轉折期。按照這一趨勢，年底前生豬生產產能有望探底回升，明年有望基本恢復到正常水準。

魏百剛介紹稱，今年農業農村經濟繼續保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，前三季度第一產業增加值4.3萬億元人民幣，同比增長2.9%，農村居民人均可支配收入11622元人民幣，實際增長6.4%，有力支撐了國民經濟和社會發展，「三農」、「壓艙石」作用進一步顯現。

內地近來活豬供應緊張，豬肉價格急升。（視覺中國）

糧食生產方面，魏百剛表示，全年糧食生產再獲豐收，種植結構進一步優化。秋糧收穫已接近尾聲，預計全年糧食實現增產，總產量繼續保持在1.3萬億斤以上。種植結構進一步優化，優質專用小麥比例達到33%，大豆面積增加1000萬畝；棉花繼續向新疆等西北內陸優勢棉區集中，糖料生產保持穩定。

生豬生產上，魏百剛稱，生豬生產呈現恢復態勢，牛羊禽肉增加較快。9月份，全國年出欄5000頭以上的規模豬場生豬存欄環比增長0.6%、能繁母豬存欄環比增長3.7%，後備母豬銷量繼續大幅增長，豬飼料產量和銷量都有回升。吉林、遼寧、山東等12個省生豬存欄環比增加或持平，生產恢復向好的因素明顯增多，生豬生產整體上進入了止降回升的轉折期。

魏百剛表示，按照這一趨勢，年底前生豬生產產能有望探底回升，明年有望基本恢復到正常水準。

此外，魏百剛介紹稱，非洲豬瘟疫情防控形勢依然複雜嚴峻，生豬產能恢復週期長、制約多；一些地方生豬生產恢復政策仍未完全落實到位，比如，養豬用地有的地方還按建設用地管理，未落實設施農用地政策；還有一些地方人為限制豬源外流，搞市場分割，干擾了正常的市場供應秩序，相關問題需要引起關注。

（中新網、中國網）