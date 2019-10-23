王岐山會晤安倍　日媒：為習近平2020訪日鋪路

中國國家副主席王岐山日前赴東京出席日本德仁天皇的即位儀式，10月23日，王岐山與日本首相安倍晉三舉行雙邊會晤。

日本《每日新聞》23日報道，安倍晉三當天與王岐山舉行會晤，為中國國家主席習近平2020年春季國事訪問日本鋪路。王岐山早前一天在東京出席德仁天皇的即位儀式。

共同社報道，安倍晉三與王歧山的會面除了談及習近平訪日安排，亦提到一名北海道大學教授在華被捕事件，安倍希望北京方面可以採取積極應對措施。另外他又向王歧山表達非常憂慮香港反修例問題所引起的風波，呼籲各方透過對話和平解決問題。

中日關係近來比較熱絡，早在2019年大阪G20峰會上，安倍晉三就曾邀請習近平訪日。新華社當時報道，習近平當地時間6月27日在大阪會見安倍晉三。安倍晉三代表日本政府邀請習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，習近平原則接受邀請。

報道稱，雙方認為中日兩國都進入發展新時代，雙方應共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

日本外相茂木敏充9月26日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談時，雙方已確認為中國國家主席習近平預定於2020年春季訪問日本展開合作。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所日本經濟和政治研究室主任什維德科（Vitali Svidko）則認為，安倍晉三關於中日關係新階段的表態與日本外交併不矛盾。

他稱「這樣的外交手段一直存在於日中關係。東京已意識到中國日益壯大的軍事力量是對自己的長期威脅。應對這一問題的一個有效措施恰恰是做出這種反應，即兩條平行線同向而行：既要加強本國防衛能力對抗中國，又要在政治層面進行對話以免關係惡化。在發生嚴重的關係危機時，兩個鄰國可能都要遭受損失；還有一點保證：就是中國會謹慎行事，不損害日本利益和聲望。北京在對日關係上非常自信，但卻儘量不越過某條紅線。」