王岐山作為習近平特使赴日本　他10月還執行過哪些特殊任務

中國國家副主席王岐山僅10月就兩次擔任習近平特使。副國級是主席特使團隊的次高級別，究竟是哪些「特殊任務」需要王岐山親自出馬。

中國外交部10月21日消息稱，有記者就王岐山赴日出席新天皇即位慶典一事詢問中方有何期待。發言人華春瑩回應道，王岐山副主席作為習近平主席特使，已啟程赴日出席德仁天皇即位慶典。

不管是主席特使還是中國國家副主席哪個身份，王岐山都無疑是習身邊最重要的人。（Reuters）

她還表示，中日互為一衣帶水的重要近鄰。今年6月習近平主席赴日本出席二十國集團領導人大阪峰會，期間同安倍首相舉行會晤，就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。中方願與日方共同努力，通過王岐山副主席此訪繼續保持兩國高層交往勢頭，推進中日兩國各領域務實交流合作，推動中日關係沿着正確軌道持續向前發展。

由此可見，王岐山這趟日本行是非常重要的，他是為了維繫中日高層交往良好勢頭前往日本的。中日關係也是非常重要的一對雙邊關係，在中美貿易戰的大背景下，中國如何經營好中日關係就顯得尤為重要了。

10月20日，王岐山還以習近平特使身份出席印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）就職儀式。這一消息是中國外交部14日在例行記者會上由發言人耿爽對外公布的，同時他還宣布王岐山會一道赴日參加德仁天皇即位慶典。

耿爽強調了兩點：第一、應印尼政府和日本政府的邀請。第二、先強調習近平特使身份再講王岐山國家副主席的身份。當然，這在中共的外交辭令中是最標準的官方表述，不過措辭可以看出來兩趟行程的分量輕重。

中國國家主席特使是代表習近平執行一種臨時「特殊任務」部級以上的官員。印尼和日本這兩趟行程同屬禮儀任務，也是主席特使執行任務的兩大類別之一。以「習近平主席特使」身份出現的官員的行政級別從正國級到副部級各有，其中以正部級官員為主。

王岐山屬於副國級，已經是主席特使團隊的次高配置了。可見，印尼和日本兩趟行程是非常重要的，這與新時代外交政策先穩定周邊有着直接的關係。

觀察人士認為，不要以為王岐山做着國家副主席的「本份工作」接待外賓或者對外訪問就過上了「閒雲野鶴」般的退休生活。這位雷厲風行的「救火隊長」出現在哪裏或許就是習近平最需要發力的地方了。