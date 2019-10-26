紐約時報：美軍盼晶片在地生產　台積電評估赴美建新廠

美國為維持軍事優勢，鼓勵科技業高層考慮在美國開闢產線製造先進晶片。其中，晶圓代工巨擘台積電評估在美國建新廠，但在美國生產成本偏高是一大障礙。

《紐約時報》報導引述未具名知情人士指出，五角大廈官員不斷私下徵詢科技業高層意見，探討如何確保先進電腦晶片供應無虞，以維持美國軍事優勢。

台積電生產的商用晶片可應用於飛機、衛星、無人機與行動通訊。（網絡圖片）

上述人士透露，美國軍方加強與科技業高層交流動機有二。其一是五角大廈愈來愈仰賴海外製造的晶片，特別是台灣，其二是近年中美關係緊繃。

報導指出，台積電生產的商用晶片可應用於飛機、衛星、無人機與行動通訊，扮演極為關鍵的角色。消息人士表示，鑑於香港近幾個月情勢動盪，部分五角大廈官員與晶片廠商高層考慮，香港局勢是否可能迫使台灣供應鏈限制甚至切斷晶片供貨。

台積電董事長劉德音表示，他最近與美國商務部討論在美建新廠相關事宜，錢是設廠一大障礙。他說，美國營運成本比台灣高，設廠將需要大筆補貼，「一切就看我們何時能縮小成本差距」。

劉德音說，他已衡量在美國建新廠的利弊，但談決定還言之過早。即使克服財務挑戰，新廠也可能比台積電在台灣的廠區小，且鄰近台積電在華盛頓州卡馬斯市（Camas）的晶圓廠。

F-35戰鬥機採用的可編程晶片主要在台灣代工製造。（網絡圖片）

報導指出，飛機、火箭與船隻導航、彼此聯繫並與敵方目標交戰，都仰賴電腦晶片。過去美國掌握只在境內生產的電子元件，開發出最先進的武器，但許多晶片產線已移往海外多年，部分人士憂心，一旦他國陷入政治或軍事危機，美軍晶片供給可能受影響。

舉例而言，F-35戰鬥機採用的可編程晶片作用舉足輕重，這類晶片由矽谷廠商賽靈思（Xilinx）設計、主要在台灣代工製造。半導體在先進武器中重要性日增，5G行動通訊也需要無線基頻處理器，美軍晶片卻高度仰賴海外供應鏈，無形間加深相關人士憂慮。

（中央社）