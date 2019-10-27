中央政法委微信刊文：區塊鏈比賽正式開始　中國的目標是第一

10月25日，中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。中共總書記、國家主席習近平在會上強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，努力讓中國走在理論最前沿、佔據創新制高點、取得產業新優勢。 中央政法委微信公眾號「長安劍」刊文，形容習近平的講話，意味著一場區塊鏈的比賽正式開始，中國的目標是爭奪第一。

習近平表示，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，努力讓中國走在理論最前沿、佔據創新制高點、取得產業新優勢。（資料圖片）

文章稱，目前全球主要國家都在加快佈局區塊鏈技術發展，習近平的重要講話意味著中國將全面加入這項新興互聯網技術的國際競爭中去，打響「比賽的發令槍」。習近平說話中的「最前沿」、「制高點」和「新優勢」三詞，無疑說明中國在區塊鏈競爭領域的目標確定而唯一：就是爭奪第一。

文章形容，中國在區塊鏈領域有很好的發展基礎，未來將會全面融入經濟社會。但顯而易見，區塊鏈的價值，不是「炒」不出來的。正如習近平所指出，要抓住區塊鏈技術融合、功能拓展、產業細分的契機，發揮區塊鏈在促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、提升協同效率、建設可信體系等方面的作用。唯有如此，區塊鏈的巨大潛在價值才能充分釋放出來。

文章強調，要加強對區塊鏈技術的引導和規範，加強對區塊鏈安全風險的研究和分析；要探索建立適應區塊鏈技術機制的安全保障體系，引導和推動區塊鏈開發者、平台運營者加強行業自律、落實安全責任；要把依法治網落實到區塊鏈管理中，推動區塊鏈安全有序發展。