【非洲豬瘟】馬尼拉檢獲兩貨櫃中國肉品　與原進口申報不符

非洲豬瘟在亞洲多國蔓延，菲律賓也是其中之一。包括馬尼拉大都會（Metro Manila）、以及呂宋島（LuzonIsland）若干省份均已發現疫情，當局撲殺逾7000頭豬。 綜合菲媒報道，馬尼拉港近日查獲兩個載有中國肉品的貨櫃，其與原進口申報內容不符。由於中國非洲豬瘟疫情嚴重，這宗案件引發菲律賓防疫疑慮。

非洲豬瘟在亞洲多國蔓延。（視覺中國）

菲律賓農業部表示，海關局本周較早前在馬尼拉港查獲來自中國的兩個冷凍貨櫃，裝有豬肉、港式點心、水餃、北京烤鴨、醃雞翅、雞排、魷魚圈、干貝等肉品。

農業部長達爾（William Dar）說，進口商謊報貨品為番茄醬和細麵，其被裝在零下18度的冷凍貨櫃中。海關人員檢查時，發現實際貨物明顯與與原申報不符。他表示，進口商是位於馬尼拉市中國城賓安杜（Binondo）的Jeniti國際貿易公司。

菲律賓是全球第十大豬肉消費國，同時也是第七大豬肉進口國。該國政府已禁止從發生豬隻疫情的國家或地區進口豬肉，包括中國、香港、韓國等。（視覺中國）

達爾續指，遭扣押貨物總值仍待確認，動物工業局（BAI）將檢驗貨物是否帶有非洲豬瘟病毒。

菲律賓是全球第十大豬肉消費國，同時也是第七大豬肉進口國。該國政府已禁止從發生豬隻疫情的國家或地區進口豬肉，包括中國、香港、韓國等。