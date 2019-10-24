【非洲豬瘟】台越簽署諒解備忘錄　合作開發檢測技術

為防堵非洲豬瘟疫情，台灣農委會今天（23日）表示，已與越南簽署諒解備忘錄（MOU），未來將就非洲豬瘟檢測技術開發、免疫學研究及區別診斷技術等加強合作。

亞洲地區自去年中國大陸爆發第一例非洲豬瘟疫情之後，至今已有10個國家爆發疫情。（視覺中國）

亞洲地區自去年中國大陸爆發第一例非洲豬瘟疫情之後，至今已有10個國家爆發疫情，其中越南在今年2月爆發疫情之後，全國已有63省淪陷，撲殺豬隻超過560萬頭。

農委會表示，台灣從去年8月以後積極加強防堵非洲豬瘟於境外，目前在東亞只剩台灣及日本為非疫區。台灣雖已依照世界動物衛生組織（OIE）的標準建立診斷技術，但相關檢驗技術還未曾於疫區實際應用感染活體進行驗證。

農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章（前左）與越南國家獸醫研究所代理所長范氏玉（Pham Thi Ngoc）（前右）在河內共同簽署諒解備忘錄。（農委會）

農委會表示，台灣23日由家畜衛生試驗所所長邱垂章與越南國家獸醫研究所代理所長范氏玉（Pham Thi Ngoc）在河內共同簽署諒解備忘錄，未來將就非洲豬瘟檢測技術開發、免疫學研究及區別診斷技術等加強合作，台灣也將利用這次合作機會，將非洲豬瘟診斷方法以實際病毒進行演練。

農委會又指，台越簽署諒解備忘錄，未來除了合作研究非洲豬瘟的議題外，像是重要動物疾病如口蹄疫及豬瘟等診斷、疫苗研發及防疫研究等也可利用此架構持續擴大雙方研究人員參與，以強化疾病區域聯防效果。

（中央社）