【黨建x區塊鏈】官媒推「鏈上初心」程式　記錄「初心」永不可改

中央近日宣布要推動區塊鏈技術發展。中共總書記、國家主席習近平在中央政治局的會議上強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。 一時之間，區塊鏈概念在內地受到熱捧。官媒《人民網》和《中國共產黨新聞網》更聯合出品「鏈上初心」程式，將中共黨建和區塊鏈技術結合。黨員可通過掃描二維碼（QR code）後進入頁面，登錄後即可記錄自己的「初心」，而且永不可更改。

官媒《人民網》和《中國共產黨新聞網》聯合出品「鏈上初心」程式，將中共黨建和區塊鏈技術結合。（網上圖片）

《人民網》報道，由《人民網》和《中國共產黨新聞網》聯合出品的「『鏈』上初心」程式於26日上線，為首次將「中共黨建」與「區塊鏈技術」結合，「讓廣大黨員幹部在體驗區塊鏈新技術的過程中，以新穎形式讓黨員留住初心、驗證初心、不忘初心。」

報道指，這是中共黨建工作的一次新嘗試，也是區塊鏈應用的一個新場景。中共黨員可通過此款產品記錄下自己的「初心」，它將被生成「初心」區塊，被永久保留在區塊鏈上，不可更改。

三種選擇記錄「初心」

據介紹，中共黨員可通過掃描二維碼（QR code）進入頁面，登錄後便會獲取一枚密匙，並有3個選擇：一是將「初心」裝入「時光膠囊」，在每年「政治生日」（入黨日）或「黨的生日」（中共成立周年紀念日）用密匙打開，查看「初心」；二是登上「初心牆」，直接公開自己的「初心」，讓所有人共同見證；三是郵寄給未來的自己，設定郵件收取時間，毋須密匙，屆時登陸「人民黨建雲」平台就會自動彈出。